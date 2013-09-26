أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - ركلة جزاء مثيرة للجدل تنقذ ريال مدريد من عرض كارثي أمام ألتشي

Google+ Print
بالفيديو - ركلة جزاء مثيرة للجدل تنقذ ريال مدريد من عرض كارثي أمام ألتشي بالفيديو - ركلة جزاء مثيرة للجدل تنقذ ريال مدريد من عرض كارثي أمام ألتشي

كاد ريال مدريد أن يفقد نقطتين جديدتين في سباق الدوري الإسباني، لكنه خطف الفوز من براثن مضيفه ألتشي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بركلة جزاء مثيرة للجدل.

ريال مدريد قدم عرضا هزيلا للغاية، ولم يستطع مداهمة مضيفه الصاعد حديثا من الدرجة الثانية في العديد من الفرص.

تقدم ريال مدريد بصعوبة على ألتشي من ركلة حرة نفذها كريستيانو رونالدو بقوة، لتغالط حارس المرمى وتسكن شباكه.

بعد الهدف تراجع ريال مدريد تماما للدفاع، وبدأ مدربه كارلو أنشيلوتي يؤكد رغبته في الحفاظ على الهدف فقط بسحب إسكو ثم أنخل دي ماريا وإشراك كارباخال وموراتا وإيارامندي.

ظل ريال مدريد يدافع وحافظ على شباكه نظيفة حتى الدقيقة 90، وذلك دون جهد هجومي يذكر مع استمرار مستوى كريم بنزيمة الرديء.

ومع الدقيقة 90 اشتعلت المباراة بعدما سجل بواكي لألتشي من كرة عرضية أفلت فيها المهاجم من رقابة سيرخيو راموس.

انتفض ريال مدريد لمهاجمة مضيفه في الدقيقتين المتبقيتين من الموقت المحتسب بدلا من الضائع.

وحصل بيبي على ركلة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وسجل كريستيانو الفوز للميرنجي بثبات.

بذلك يظل ريال مدريد متأخرا بنطقتين عن القمة التي يحتلها برشلونة في سباق الدوري الإسباني.

شاهد الأهداف بالضغط على هذا الرابط..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟»

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟»