بالفيديو - ركلة جزاء مثيرة للجدل تنقذ ريال مدريد من عرض كارثي أمام ألتشي

كاد ريال مدريد أن يفقد نقطتين جديدتين في سباق الدوري الإسباني، لكنه خطف الفوز من براثن مضيفه ألتشي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بركلة جزاء مثيرة للجدل.

ريال مدريد قدم عرضا هزيلا للغاية، ولم يستطع مداهمة مضيفه الصاعد حديثا من الدرجة الثانية في العديد من الفرص.

تقدم ريال مدريد بصعوبة على ألتشي من ركلة حرة نفذها كريستيانو رونالدو بقوة، لتغالط حارس المرمى وتسكن شباكه.

بعد الهدف تراجع ريال مدريد تماما للدفاع، وبدأ مدربه كارلو أنشيلوتي يؤكد رغبته في الحفاظ على الهدف فقط بسحب إسكو ثم أنخل دي ماريا وإشراك كارباخال وموراتا وإيارامندي.

ظل ريال مدريد يدافع وحافظ على شباكه نظيفة حتى الدقيقة 90، وذلك دون جهد هجومي يذكر مع استمرار مستوى كريم بنزيمة الرديء.

ومع الدقيقة 90 اشتعلت المباراة بعدما سجل بواكي لألتشي من كرة عرضية أفلت فيها المهاجم من رقابة سيرخيو راموس.

انتفض ريال مدريد لمهاجمة مضيفه في الدقيقتين المتبقيتين من الموقت المحتسب بدلا من الضائع.

وحصل بيبي على ركلة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وسجل كريستيانو الفوز للميرنجي بثبات.

بذلك يظل ريال مدريد متأخرا بنطقتين عن القمة التي يحتلها برشلونة في سباق الدوري الإسباني.

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