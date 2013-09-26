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السعودية ترفع أستار الكعبة 3 أمتار استعدادا لموسم الحج

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السعودية ترفع أستار الكعبة 3 أمتار استعدادا لموسم الحج السعودية ترفع أستار الكعبة 3 أمتار استعدادا لموسم الحج

قال مدير عام مصنع كسوة الكعبة المشرفة، الدكتور محمد بن عبدالله باجودة، الأربعاء، إنه تم رفع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرم، والمسجد النبوي الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار نحو 3 أمتار، ويتم تغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض نحو مترينً من الجهات الأربع وبمحيط 47 متراً، وفقا لخطة معتمدة لموسم الحج 2013.

وأضاف الدكتور محمد بن عبدالله باجودة أن هذا الإجراء لمنع العابثين بالكسوة حيث يشهد المطاف أعدادا كبيرة من الحجاج تحرص على لمس ثوب الكعبة، وتصنع كسوة الكعبة من الحرير الطبيعي الخالص المصبوغ باللون الأسود المنقوش عليه عبارة «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، «الله جل جلاله»، «سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»، «يا حنان يا منان».

ويبلغ ارتفاع الثوب 14 متراً، ويوجد في الثلث الأعلى من هذا الارتفاع حزام الكسوة بعرض 95 سنتيمتراً، ويبلغ طول الحزام 47 متراً، ويتكون من 16 قطعة كما تشمل الكسوة على ستارة باب الكعبة المصنوعة من الحرير الطبيعي الخالص، ويبلغ ارتفاعها 7 أمتار ونصفاً وبعرض 4 أمتار، وتبطن الكسوة بقماش خام.

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