حجز فتاتين تنكرتا فى زى مدرسى وهتفتا ضد الجيش داخل مدرسة بالشرقية

أمرت نيابة قسم ثانى الزقازيق بالشرقية، مساء اليوم، بحجز فتاتين تنكرتا فى الزى المدرسى، وقامتا بخلق حالة من الهياج داخل مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية إلى غد الخميس لحين ورود التحريات النهائية.

تلقى اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية إخطار من العميد أسامة العزازى مأمور قسم ثانى يفيد ورود مذكرة للقسم من مديرة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية التابعة لإدارة غرب أنه بعد انتهاء الطابور الصباحى، قامت بعض طالبات الصف الثالث الثانوى وبصحبتهما طالبتين من خارج المدرسى متنكرين بالزى المدرس وقامت إحداهما بإصدار صفارة أحدثت حالة من الهياج ثم قامتا بالهتافات المعادية لمؤسسات الدولة.

> وتبين أن الفتاتين هما "منة الله م ذ " ولبنى م ص" وتم حجزهما على التحريات وتحرر المحضر رقم 5840 " إدارى القسم.