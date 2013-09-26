أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

افتتاح الموسم الفنى لدار أوبرا دمنهور بإحياء ذكرى رحيل بليغ حمدى

Google+ Print
افتتاح الموسم الفنى لدار أوبرا دمنهور بإحياء ذكرى رحيل بليغ حمدى افتتاح الموسم الفنى لدار أوبرا دمنهور بإحياء ذكرى رحيل بليغ حمدى

افتتحت دار أوبرا دمنهور مساء أمس الأربعاء، موسمها الفنى الجديد بحفل متميز، أحيته فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وذلك بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار الراحل بليغ حمدى.
> وقدمت فرقة أوبرا الإسكندرية خلال الحفل، باقة من أشهر الأغنيات والألحان الخاصة بالموسيقار الراحل، وقد شارك فى الاحتفال الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة، بالإضافة إلى نخبة من القيادات الثقافية والفنية.
> وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، خلال الحفل عن إقامة مهرجان لاكتشاف المواهب الشابة بالإضافة لتأسيس كورال أطفال أوبرا دمنهور لأول مرة منذ إنشاء الأوبرا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365