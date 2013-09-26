افتتاح الموسم الفنى لدار أوبرا دمنهور بإحياء ذكرى رحيل بليغ حمدى

افتتحت دار أوبرا دمنهور مساء أمس الأربعاء، موسمها الفنى الجديد بحفل متميز، أحيته فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وذلك بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار الراحل بليغ حمدى.

> وقدمت فرقة أوبرا الإسكندرية خلال الحفل، باقة من أشهر الأغنيات والألحان الخاصة بالموسيقار الراحل، وقد شارك فى الاحتفال الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة، بالإضافة إلى نخبة من القيادات الثقافية والفنية.

> وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، خلال الحفل عن إقامة مهرجان لاكتشاف المواهب الشابة بالإضافة لتأسيس كورال أطفال أوبرا دمنهور لأول مرة منذ إنشاء الأوبرا.