حزب التحرير المصري يستنكر اعتداء محافظ البحيرة على صحفييه‎

استنكر حزب التحرير المصرى قيام اعتداء اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة على غادة سلمان مراسلة صحيفة الحزب بالبحيرة و محمد صبرى المصور بالجريدة اثناء قيامهما بتغطية اعتصام بعض الاسر الصادر لمنازلهم قرار ازالة من مجلس مدينة دمنهور امام استراحة المحافظ .

وقال الحزب فى بيانه ان اعتداء المحافظ على الصحفية و استحواذه على الكاميرا الخاصة بالمصور عنوة يعود بذاكرتنا الى عهد مستبد ظالم تقمع فيه الحريات ويتم الاعتداء فيه على الصحفيين والاعلاميين لحجب الصورة الحقيقية لمعاناة الشارع المصرى .

وقام الصحفيان بتحرير محضر بقسم شرطة دمنهور ضد المحافظ يتهمانه فيه بالاعتداء عليهما و الاستيلاء على الكاميرا الخاصة بالمصور .