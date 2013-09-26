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مصر تحتفل باليوم البحري العالمي..و موانئ بورسعيد تفوز كأفضل ميناء تجاري

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مصر تحتفل باليوم البحري العالمي..و موانئ بورسعيد تفوز كأفضل ميناء تجاري مصر تحتفل باليوم البحري العالمي..و موانئ بورسعيد تفوز كأفضل ميناء تجاري

احتفلت اليوم باليوم البحري العالمي الذى يقام في الخامس والعشرين من كل عام بجميع دول العالم التي يقع موانئ بحرية .

وقد صرح اللواء احمد شرف رئيس هيئة مواني بورسعيد أن بورسعيد فازت للعام الثاني على التوالي بأفضل ميناء تجارى بموانئ جمهورية مصر العربية للعام 2013 في تداول الحاويات بين الموانئ المصرية أضاف انه لشئ رائع ان تحافظ بورسعيد علي تفوقها للعام الثاني في ظل منافسة قوة بين الموانئ المصرية .

وتسلم اللواء بحري احمد نجيب شرف رئيس هيئة موانئ بورسعيد الجائزة من اللواء جاب الله.رئيس قطاع النقل البحري.

يذكر ان أقامت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية احتفالية صباح الأربعاء بهذا الحدث بحضور مستشار وزير النقل ورؤساء الهيئات والموانئ ورئيس قطاع النقل البحري اللواء بحرى محمد عبد القادر جاب الله وسفراء عدد من الدول العربية.

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