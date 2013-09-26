أمير قطر يلتقى رئيس الوزراء الكويتى ورئيس الائتلاف الوطنى للمعارضة السورية

التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير قطر، اليوم الأربعاء، مع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت، فى مقر الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الشيخ تميم، خلال إقامته بنيويورك، أحمد العاصى الجربا، رئيس الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية والوفد المرافق، وبحث معه آخر مستجدات الوضع فى سوريا إضافة إلى مناقشة الحلول المطروحة لحل الأزمة السورية بما فيها مؤتمر جنيف (2)، كما تم تناول الوضع الإنسانى للنازحين السوريين وأهمية تحرك المجتمع الدولى لاتخاذ خطوات بشأن ذلك.