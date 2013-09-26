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حركة "تمرد" التونسية تدعو إلى "يوم غضب" لحل الحكومة

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حركة "تمرد" التونسية تدعو إلى "يوم غضب" لحل الحكومة حركة "تمرد" التونسية تدعو إلى "يوم غضب" لحل الحكومة

دعت حركة "تمرد" التونسية إلى تنظيم "يوم غضب" الاثنين، بهدف تحقيق جملة من المطالب الشعبية، وقالت إن من بينها حل الحالية التى تقودها حركة النهضة الإسلامية وتشكيل حكومة "إنقاذ وطنى" برئاسة شخصية "مستقلة".

وقالت الحركة فى بيان الأربعاء "قررت حركة تمرد وبالتعاون مع الاتحاد العام لطلبة تونس (أكبر منظمة طالبية فى تونس) واتحاد أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل (منظمة لخريجى الجامعات العاطلين) إعلان يوم غضب بتاريخ 30 سبتمبر 2013".

وأوضحت أن القرار يأتى إثر فشل وساطة قامت بها أربع منظمات أهلية أبرزها المركزية النقابية القوية، بين المعارضة العلمانية وأحزاب الائتلاف الثلاثى الحاكم الذى تقوده حركة النهضة.

ولفتت إلى خيبة أمل التونسيين فى الخروج من الأزمة السياسية الخانقة، التى اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو الفائت.

وطالبت الحركة بـ"حل المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان المنبثق من انتخابات 22 أكتوبر 2011) وكل السلطات المنبثقة عنه من رئاسة حكومة ورئاسة جمهورية، وبتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تترأسها شخصية مستقلة"

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مصر 365

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