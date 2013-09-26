أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل وإصابة نحو 60 شخصا إثر انفجار عربة عصير مفخخة وسط الموصل

Google+ Print
مقتل وإصابة نحو 60 شخصا إثر انفجار عربة عصير مفخخة وسط الموصل مقتل وإصابة نحو 60 شخصا إثر انفجار عربة عصير مفخخة وسط الموصل

أعلن مصدر فى شرطة محافظة نينوى أن نحو60 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار عربة عصير مفخخة فى سوق النجيفى وسط الموصل مركز محافظة نينوى، شمال العراق.

وقال المصدر إن عربة عصير مفخخة كانت مركونة فى شارع النجيفى وسط مدينة الموصل انفجرت مساء اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى، فيما طوقت قوات الأمن منطقة الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهة التى تقف وراءه.

يذكر أن محافظة نينوى تعد من المناطق الساخنة أمنيا، حيث تشهد بشكل مستمر علميات عنف تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية، مما يؤدى إلى سقوط العديد من الضحايا بين قتيل وجريح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365