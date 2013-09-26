مقتل وإصابة نحو 60 شخصا إثر انفجار عربة عصير مفخخة وسط الموصل

أعلن مصدر فى شرطة محافظة نينوى أن نحو60 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار عربة عصير مفخخة فى سوق النجيفى وسط الموصل مركز محافظة نينوى، شمال العراق.

وقال المصدر إن عربة عصير مفخخة كانت مركونة فى شارع النجيفى وسط مدينة الموصل انفجرت مساء اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى، فيما طوقت قوات الأمن منطقة الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهة التى تقف وراءه.

يذكر أن محافظة نينوى تعد من المناطق الساخنة أمنيا، حيث تشهد بشكل مستمر علميات عنف تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية، مما يؤدى إلى سقوط العديد من الضحايا بين قتيل وجريح.