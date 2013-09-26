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«الصحة»: لجنة لمضخات الأنسولين وأجهزة تحليل السكر المنزلية لمرضى السكر

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«الصحة»: لجنة لمضخات الأنسولين وأجهزة تحليل السكر المنزلية لمرضى السكر «الصحة»: لجنة لمضخات الأنسولين وأجهزة تحليل السكر المنزلية لمرضى السكر
شكلت وزارة الصحة لجنة لمضخات الأنسولين وأجهزة تحليل السكر المنزلية لمرضى السكر يرأسها مدير إدارة الهندسة الطبية م.فرح دشتي.

وتختص اللجنة بدراسة أجهزة تحليل السكر المنزلية ومواصفاتها ومدى الحاجة لتوفيرها لمرضى السكر ووضع تصور وتنظيم لها، فضلا عن وضع أسس وشروط صرف مضخات الأنسولين للمرضى وتحديد احتياجات المستشفيات منها، ووضع الشروط والمواصفات الفنية لمضخات الأنسولين قبل طرحها على الشركات وأسس تقييم العروض من الناحية الفنية، علاوة على دراسة وتقديم العروض المقدمة من الشركات من الناحية الفنية طبقا لشروط الطرح ورفع تقرير لوكيل الوزارة.

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