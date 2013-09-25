«رد جوس» منتج «التخسيس» يُنتج... السرطان

| كتب سلمان الغضوري |
> حذرت مراقبة الادوية الطبية في وزارة الصحة من انتشار منتج «رد جوس» بين الشباب والفتيات على هيئة حقن تساعد على التخسيس وتناسق الجسم «كونها تحمل مخاطر حقيقية منها الاصابة بالسرطان واضعاف القدرة الجنسية عند الشباب والعقم والصلع وتضخم البروستاتا وتلف الكبد والفشل الكلوي».
> وقال مراقب تسجيل الادوية والافراج في الإدارة الصيدلي رامي بهبهاني لـ«الراي» ان «رد جوس»، أو المنتج الأحمر أو العصير الأحمر كما يطلق عليه «يتداول بين الشباب والبنات بداعي التخسيس أو الظهور بجسم رياضي رشيق لكن آثاره الجانبية شديدة الخطورة قد تصل حد الاصابة بالسرطان».
> واوضح بهبهاني ان «هذا المنتج احدث ضجة في عالم الرشاقة والتجميل عند الشباب و السيدات نظرا لتأثيره الفعال على عملية التخسيس من دون ان ينتبهوا الى مكوناته المجهولة وآثاره الجانبية على المديين القصير والطويل».
> وذكر ان «هذه الحقنة تؤخذ تحت الجلد وفي منطقة البطن، وعند حقنها يشعر الشخص بحرقان في الجسم»، موضحا أنه بحث عن الشركة المنتجة في الوسط الطبي فلم يجد لها كيانا ولا مصنعا ولا ترخيصا».
> ولفت الى أن «هذا المنتج الطبي غير مرخص في وزارة الصحة وهو مجهول المصدر، يؤدي الى ظهور حب الشباب، والصلع، وتضخم البروستات والعقم، وتلف الكبد والفشل الكلوي نتيجة مساهمته بتقليل نسبة الدهون في الجسم الى جانب انه يؤدي الى تحفيز الخلايا السرطانية وحدوث اورام خبيثة، ويكبر حجم عضلة القلب علما ان توقف الهرمون المفاجئ يحدث اضطرابات في الدورة الدموية».
> ونوه بهبهاني الى ان «هذا المنتج الخطير يزيد من عدد خلايا الدم الحمراء التي تحسن عملية التدريب والتحمل لدوره في زيادة ضخ الدم المحمل بالأوكسيجين للعضلة وإبطاء التكون للحمض (اللاكتيكي) لذا فهو يعتبر من الستيرويدات المفضلة لدى الرياضيين».
> واكد بهبهاني تأثير «رد جوس» على قدرة الرجال الجنسية فضلا عن امكانية اصابة المرأة بالعقم للاناث، وله تأثيرات على الكبد كونه يؤخذ احيانا بالفم ما يرفع إنزيمات الكبد خلال فترة الكورس والتي ترجع للمستوى الطبيعي عند التوقف عن استعماله».
> وتحدث بهبهاني ايضا عن اعرض نفسية يسببها هذا المنتج منها الاصابة بالأرق والشعور بالغثيان في حين اظهرت نتائج الميكروبيولوجية على الكائنات الحية الدقيقة بأن المستحضر مصنع في بيئة غير معقمة بعد ظهور بكتيريا وفطريات.
> ووجه بهبهاني نصيحة جادة الى «الرياضيين والشباب من الجنسين بعدم استخدام هذا المنتج الخطير لما له من اضرارصحية بالغة الاثر على صحة الانسان».