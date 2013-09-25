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الجلاد: "الوطن" حصلت على مذكرات مبارك حصريا بعد منافسة بين 5 صحف.. ونعد حملة لتوثيق حرب النصر

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الجلاد: "الوطن" حصلت على مذكرات مبارك حصريا بعد منافسة بين 5 صحف.. ونعد حملة لتوثيق حرب النصر الجلاد: "الوطن" حصلت على مذكرات مبارك حصريا بعد منافسة بين 5 صحف.. ونعد حملة لتوثيق حرب النصر

كتب : محمد عاشور منذ 10 دقائق

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن المذكرات والوثائق التي أعلنت الجريدة نشرها عن حرب أكتوبر، والخاصة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو قائد للقوات الجوية في الحرب، كتبت عام 1978 بطلب من الرئيس الراحل أنور السادات، عندما كان مبارك نائبا له، وفي ظل دعايات إسرائيل الدائمة لتشويه نصر الجيش المصري.

وأوضح الجلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، مع الإعلامي خيري رمضان، أنه تم ترشيح الكاتب رشاد رشدي لكتابة هذا الكتاب أو هذه المذكرات، إلا أنه اعتذر لأنه صاحب كتاب "البحث عن الذات"، مبررا أنه لابد أن يكتبه كاتب آخر حتى يتغير الأسلوب، مشيرا إلى أنه تم ترشيح الكاتب الصحفي محمد الشناوي لكتابة هذه المذكرات، وبالفعل جلس الشناوي مع مبارك، وأملاه مبارك المذكرات لمدة 6 أشهر.

وأشار رئيس تحرير "الوطن"، إلى أنه "تغيرت الأوضاع في وحدثت عدة، ومنها اغتيال الرئيس أنور السادات، ما أدى إلى عدم صدور هذا الكتاب أو نشره، إلا أن الكاتب محمد الشناوي احتفظ بها، وتولى الكاتب الصحفي عبدالله كمال تنسيقها وإعادة تحريرها، وعرضت على مبارك ووافق على نشرها.

ولفت الجلاد إلى أن دار "نهضة مصر" هي التي قامت بطبع هذا الكتاب، واتفقت "الوطن" معها على نشر هذه الوثائق بصورة حصرية، بعد منافسة شديدة بين 5 صحف مصرية على مدار الأسبوعين الماضيين، منوها بأن هذا العام هو العام الأربعين الذي تحتفل به مصر بذكرى حرب أكتوبر.

ولفت الجلاد إلى أن "الوطن" تقوم بما يشبه حملة لتوثيق الحرب، بالتعاون مع دار نهضة مصر، موضحا أن هناك مذكرات لأحمد أبوالغيط وزير الخارجية الأسبق، يروي فيها مذكراته عن الحرب، تنفرد "الوطن" بنشرها، ومذكرات المشير أحمد إسماعيل، التي كتبها "الجلاد"، وحصل عليها من خلال أسرته، مشيرا إلى أن هناك حفل توقيع هذه الكتب يوم 2 أكتوبر المقبل.

وقال الجلاد إن القصة ليست متعلقة بمبارك، وسيلاحظ القارئ أن مبارك لا يتحدث عن نفسه كثيرا، وإنما عن بطولات الجيش المصري والطيارين المصريين، وكيف بنت القوات المسلحة المصرية جيشها وعتادها وتدريبها وكيف خاضت حرب النصر، مؤكدا أن الكتاب وما تنشره الجريدة يتحدث عن الجيش المصري ولييس عن مبارك.

ولفت رئيس تحرير "الوطن" إلى أن الاستئذان بنشر هذه الوثائق تم مع دار "نهضة مصر"، التي حصلت على حق نشر الكتاب، مشيرا إلى أن فريد الديب محامي مبارك، أبلغ الجلاد أن هناك اتفاقا بنشر هذه المذكرات بين دار نهضة مصر وجريدة "الوطن"، وفريد الديب أبدى موافقته.

وأضاف الجلاد، أن هذه الحلقات التي تنشرها "الوطن" يتراوح عددها بين 8 إلى 10 حلقات.

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