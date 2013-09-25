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شباب يطلقون شركة لإنتاج الديزل من الزيوت النباتية لحل أزمة الوقود

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شباب يطلقون شركة لإنتاج الديزل من الزيوت النباتية لحل أزمة الوقود شباب يطلقون شركة لإنتاج الديزل من الزيوت النباتية لحل أزمة الوقود

أطلق عدد من الشباب شركة ناشئة تعمل فى مجال الطاقة المتجددة وتتخصص فى إنتاج الوقود الحيوى "بيوديزل" من مخلفات الزيوت النباتية.

وقام 5 من الشباب بإنشاء شركة تحت اسم "تجدد" للقضاء على أزمة الوقود، مؤكدين أنه مع تفاقم أزمات الوقود وكون دولة مستوردة للطاقة، فقاموا بإنشاء مشروعهم سعياً لسد عجز الموارد من خلال توفيرها فى ظل غياب أى مشاريع كبرى لتدوير المخلفات بطريقة علمية متقدمة، فأصبح من الحتمى اللجوء للطاقة النظيفة وعلى رأسها الوقود الحيوى "بيوديزل".

وقال مؤسسو "تجدد" خلال مؤتمر صحفى لشركة فلات سيكس لابس، اليوم الأربعاء، إن شركتهم تسعى لتوفير وقود نظيف مستدام متوفر، وصديق للبيئة لمستهلكى الديزل بجانب تقديم حل مبتكر وحديث لتدوير مخلفات الزيوت النباتية.

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مصر 365

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