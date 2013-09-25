5 تحديات .. لملعب الدفاع الجوي في مباراة مصر وغانا

من المثير أن أول مباراة رسمية لمنتخب مصر على استاد الدفاع الجوي قد تكون الأهم للفراعنة على الإطلاق في السنوات الأخيرة.

منتخب مصر يبحث عن فك عقدة المونديال، آمالا في أن يكون بين الحاضرين في محفل البرازيل 2014 إن نجح في عبور حاجز غانا.

ويستضيف ملعب الدفاع الجوي، الموجود بالتجمع الخامس والتابع للقوات المسلحة المباراة، وأمام الاستاد الذي يسع لـ30 ألفا من المتفرجين 5 تحديات رئيسية يستعرضها FilGoal.com بهذا التقرير:

1) اللعب في القاهرة

لفترات طويلة كان الأمن رافضا في مصر إقامة أي مباراة على أرض القاهرة للظروف التي تمر بها مصر.

وكان اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة قد أعلن في وقت سابق أن استضافة مباراة في العاصمة المصرية يبدو غير وارد، وذلك منذ أشهر قليلة.

وقتها كانت رسالة أسامة الصغير أن الداخلية أبلغت اتحاد الكرة بضرورة نقل مباريات مصر إلى الجونة أو برج العرب بالاسكندرية.

2) عدد الحضور

في مباراة الجزائر على أرض استاد القاهرة، في كأس الأمم 2006 وفي كل مباراة تقام بمصر وتكون هامة نجد اجتياحا جماهيريا للملاعب لدعم الفراعنة.

1) اللعب في القاهرة كان مرفوضا

> 2) العدد الجماهيري المتوقع حضوره

> 3) الهواء

> 4) أول مرة للمنتخب على الملعب

> 5) الضغط النفسي

استاد الدفاع الجوي يستقبل عددا يقل كثيرا عن المتوقع حضوره أو سعيه لمشاركة منتخب مصر مباراة غانا، وهذا التدافع مع قلة عدد المقاعد هو التحدي الثاني للملعب المسمى بـ30 يونيو.

3) الهواء

مكان الاستاد يجعل الهواء خصما صعبا يزيد تحديات اللاعبين في استقبال الكرات والتحكم بها خلال اللقاء.

استاد برج العرب في أطراف الاسكندرية يتواجد في منطقة مكشوفة أيضا، لكن تصميم الملعب للأسفل يساعده على تقليل دور الهواء في تحديد اتجاه الكرة، على عكس ملعب الدفاع الجوي.

4) أول مرة

هي المباراة الرسمية الأولى لمنتخب مصر على هذا الملعب، وهو ما يشكل تحديا للفراعنة إذ تم اختيار استداد غير مألوف بشكل كبير لنجوم بوب برادلي.

5) الضغط الجماهيري

بعيدا عن ملعب الدفاع الجوي، هناك عامل اللعب تحت ضغط جماهيري لأول مرة منذ فترة طويلة للغاية.

اعتاد برادلي على خوض مباريات مصر في غياب الجماهير مؤخرا، لكن عليه الآن مواجهة تحديا آخرا في تحضير فريقه للقاء المصيري المرتقب في نوفمبر.