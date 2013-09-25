رئيس الإذاعة المصرية يكرم صحفيى أحداث كرداسة

قام عبد الرحمن رشاد، رئيس الإذاعة المصرية، عصر اليوم الأربعاء، بتكريم عدد من الصحفيين ومراسلى القنوات الإخبارية بمقر الإذاعة باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بماسبيرو بالقاهرة، الذين قاموا بتغطية أحداث كرداسة أثناء قيام قوات الشرطة والجيش بتحريرها من فساد الإرهاب، وذلك لما ساهموا فى مساعدة الإذاعة المصرية على تغطية الحدث الهام، فى ظل غياب التغطية للتلفزيون المصرى ومراسلى إذاعات الاتحاد، كما أشاد رئيس الإذاعة بذلك.

وقدم رشاد شهادات تقدير لكل من الصحفيين والمراسلين كما أعطاهم ميدالية الإذاعة المصرية كاعتراف من الإذاعة على الدور الكبير للصحفيين فى تغطية الخبر.