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غداً..اجتماع عاجل لـ"البيطريين"لمناقشة القضايا المهنية

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غداً..اجتماع عاجل لـ"البيطريين"لمناقشة القضايا المهنية غداً..اجتماع عاجل لـ"البيطريين"لمناقشة القضايا المهنية

أكد الدكتور سامى طه، نقيب الأطباء البيطريين، أن مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، سوف يعقد اجتماعا هاما، عصر غد الخميس، بدار المهن الطبية، لبحث سبل تنفيذ مطالب الأطباء البيطريين، وإجراءات التصعيد والضغط لتنفيذها.

واستنكر الدكتور سامى طه، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، الدعوات المجهول على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، والتى تطالب بتنظيم مسيرة من النقابة العامة لمجلس الوزراء، فى مطلع شهر أكتوبر المقبل، ثم الدخول فى اعتصام مفتوح بوزارة الزراعة، وإضراب عام فى جميع المواقع البيطرية، بداية من 7 أكتوبر.

وقال "طه":" نحن لا نتعامل مع أشباح، وأشخاص مجهولة، ومن يريد التصعيد أو الاعتصام أو تنظيم مسيرة، فليأتى لمجلس النقابة للتشاور، وأخذ القرار المناسب، ومن يريد جمعية عمومية طارئة، فأهلا وسهلا، عليه التقدم بطلب موقع من 100 عضو بالنقابة، ولكن أنا غير مسئول عن أى فعاليات، لم يقم مجلس النقابة بمناقشتها والموافقة عليها.

واستنكر نقيب الأطباء البيطريين، عدم رد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، على الخطاب الذى أرسلتها النقابة لها، للتدخل لتنفيذ مطالب الأطباء البيطريين، وخاصة ضم الأطباء البيطريين لمشروع قانون كادر العاملين فى المهن الطبية، أو عمل كادر خاص لهم، تعيين الأطباء البيطريين فى الدرجات الخالية فى .

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مصر 365

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