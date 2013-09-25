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الجيش الليبي: اختطاف نجل وزير الدفاع‎ في طرابلس

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الجيش الليبي: اختطاف نجل وزير الدفاع‎ في طرابلس الجيش الليبي: اختطاف نجل وزير الدفاع‎ في طرابلس

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الليبية، عبد الرزاق الشباهي، الأربعاء، إن نجل وزير الدفاع الليبي، عبد الله الثني، اختطف في العاصمة الليبية، طرابلس، الثلاثاء، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف.

وأضاف «الشباهي» أن المخطوف هو الابن الوحيد لوزير الدفاع، الذي تولى منصبه، يوليو الماضي، خلفاً للوزير المقال، محمد البرغثي، ورجح المتحدث أن تشهد الساعات المقبلة تفاصيل جديدة حول الحادث.

وتشهد عدة مدن ليبية حالة من الانفلات الأمني، حيث جرى اقتحام مقرات رسمية واغتيال شخصيات سياسية وعسكرية، فيما تحاول الليبية السيطرة على الوضع الأمني المضطرب جراء انتشار السلاح وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة بعد إنهاء حكم العقيد الراحل معمر القذافي 2011.

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