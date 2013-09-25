الجلاد: "الوطن" تحتفل بذكرى أكتوبر بنشر مذكرات مبارك عن الحرب.. ولا يجب إخضاع التاريخ للمواقف السياسية

الجلاد: لا أحد يستطيع أن يغفل أن مبارك كان طيارا مقاتلا ناجحا بغض النظر عن أنه أصبح حاكما فاشلا

كتب : محمد عاشور منذ 53 دقيقة

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن الجريدة تحتفل بذكرى حرب أكتوبر من خلال نشر مذكرات الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائد القوات الجوية في الحرب.

وأوضح الجلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، أن الإسرائليين يحاولون تشويه حرب أكتوبر، ونحاول التصدي لذلك بنشر مذكرات مبارك، التي يتحدث فيها عن الجيش، مؤكدا أن هذه الوثائق مهمة للتوثيق والتأريخ لما قام به سلاح الجو المصري، ويظهر كفاءة الطيارين منذ حرب الاستنزاف وحتى حرب أكتوبر.

وأشار الجلاد إلى أن هذه المذكرات كانت مكتوبة منذ عام 1978، وأملاها مبارك على الراحل محمد الشناوي على مدى 6 أشهر، لافتا إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس الأسبق حسني مبارك اتفقا على ضرورة توثيق الحرب، ولكن هذه الوثائق لم تنشر، ونساها مبارك، حتى خرجت أسرة "الشناوي" بها، ووافق مبارك على نشرها.

وأكد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن الجريدة تنشر هذه الوثائق في هذا التوقيت لأن أسرة "الشناوي" قررت إخراجها، وتابع "المهم أنه لابد أن نفصل بين مبارك الذي خاض حرب أكتوبر وبين مبارك الذي حكم 30 عاما الماضية، ولا يجب أن نتدخل في التاريخ وأن نحاول إخضاعه للمواقف السياسية، ولا أحد يستطيع أن يغفل دور مبارك في الحرب، وما الذي يمنع من إبراز دوره"، منوها بأن توثيق ما حدث في حرب أكتوبر ودور القوات الجوية والبطولات التي صنعها الطيارون، أهم كثيرا من القائد، ولا أحد يستطيع أن يغفل أن مبارك كان طيارا ناجحا، بغض النظر أن أصبح حاكما فاشلا.

واختتم: "إذا قلنا أن مبارك والمشير أحمد إسماعيل والفريق الجمسي والفريق سعد الشاذلي كانوا أعضاء جيش كفء، وهذا ليس معناه أن يصبحوا رؤساء الجمهورية بصورة ناجحة".