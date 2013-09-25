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القبض على شقيق الشيخ كارتر بتهمة التحريض على ضرب كنيسة في بورسعيد

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القبض على شقيق الشيخ كارتر بتهمة التحريض على ضرب كنيسة في بورسعيد القبض على شقيق الشيخ كارتر بتهمة التحريض على ضرب كنيسة في بورسعيد

كتب : هبة صبيح منذ 7 دقائق

تمكن رجال البحث الجنائي ببورسعيد بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية من ضبط شقيق الشيخ كارتر المتهم، في عدة قضايا، منها التحريض على إطلاق النار على كنيسة مارجرجس، مقابل 50 ألف جنيه، وهو ما نفاه المتهم.

وأعلن اللواء سيد جاد الحق، مدير أمن بورسعيد، أن ضباط إدارة البحث وقسم شرطة الزهور بالتنسيق ومديرية أمن الدقهلية تمكنوا من ضبط هيثم السيد العربي، 30 عاما، مقيم بحى المناخ، وشهرته "هيثم أبو عبده"، من ذوي المعلومات الجنائية، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 4078 الزهور (خطف وشروع في قتل)، وذلك حال اختباؤه بإحدى قرى مركز المنزلة بالدقهلية.

وأوضح مدير الأمن أنه أمر بإحالة المتهم المذكور للنيابة العامة وسط حراسة أمنية مشددة.

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