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"فور ستار فيلمز" تطرح Kick-Ass 2

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"فور ستار فيلمز" تطرح Kick-Ass 2 "فور ستار فيلمز" تطرح Kick-Ass 2

كتب : نورهان طلعت الأربعاء 25-09-2013 19:06

أطلقت اليوم شركة فور ستار فيلمز ، موزع أفلام شركتي يونيفرسال بيكتشرز وباراماونت بيكتشرز في دور العرض المصرية، فيلم Kick-Ass 2، والذي يعد استكمالا للجزء الأول الناجح في عام 2010.

في فيلم Kick-Ass 2 يعود هيت جيرل وريد ميست مرة أخرى لتكملة ما بدأ في 2010 من نجاح على مستوى العالم، فبعد الشجاعة المجنونة في فيلم Kick-Ass والتي ألهمت مجموعة جديدة من الملثمين المتعصبين بقيادة الكولونيل ستارز آند سترايبس الذي يقوم بدوره النجم جيم كاري، يشترك بطلانا معهم في دورية مكافحة الجريمة وعندما يوقع ريد ميست (الذي يعود باسم جديد) بهذا الفريق من الأبطال الهواة، وحدها هيت جيرل يمكن أن تمنع إبادته.

وعندما يحدث تغيير حقيقي في الشارع، فإن أول شرير خارق في العالم يجمع فريقه الشرير لوضع خطة مرتجلة للانتقام من كيك آس وهيت جيرل لما فعلاه بوالده، ولكن هناك مشكلة واحدة فقط في مخططه، وهي أنه إذا كنت تعبث مع عضو واحد من فريق Justice Forever، فأنت تعبث معهم جميعا.

فيلم Kick-Ass 2 بطولة هارون تايلور جونسون، كلو غريس مورتيز، كريستوفر مينتز بلاس وجيم كاري، والفيلم من إخراج جيف وادلو ويشهد عودة مخرج فيلم Kick-Ass ماثيو فون كمنتج.

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