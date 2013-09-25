طرح أحدث أفلام النجمة جنيفير آنستون "We're the Millers" في دور العرض المصرية

كتب : نورهان طلعت الأربعاء 25-09-2013 19:38

أطلقت شركة "يونايتد موشن بيكتشرز"، اليوم، في دور العرض المصرية الفيلم الكوميدي "We're the Millers" للنجمة جينيفر آنستون، وقد لاقى الفيلم منذ صدوره نجاحاً في شباك التذاكر العالمي، حيث تجاوزت إيراداته في كل أنحاء العالم 200 مليون دولارو الفيلم من بطولة جينيفر آنستون وجيسون سوديكيس، وإخراج روسون مارشال ثيربر.

وقد حقق فيلم "We're the Millers" إيرادات داخل أميركا وصلت إلى 132.6 مليون دولار، ومازال مستمرا بقوة داخل منافسة شباك التذاكر، أما على المستوى العالمي فقد وصلت إيرادات الفيلم إلى 73.4 مليون دولار، وقد احتل المركز الأول في إيرادات الافتتاح في عدد من الدول المهمة في أوروبا منها ألمانيا، بينما حطم الأرقام القياسية في روسيا.

تنطلق أحداث الفيلم مع ديفيد بيرك (سوديكيس)، وهو تاجر أوعية صغير تتضمن قائمة عملائه الطهاة وأمهات لاعبي كرة القدم الصغار، ما هي الأشياء السيئة التي يمكن أن تحدث له؟ يتعلم ديفيد بالطريقة الصعبة أن الأفعال الجيدة تجلب المشكلات، وذلك بعد أن يساعد بعض المراهقين في منطقته مما يجذب ثلاثة لصوص لسرقة بضاعته ونقوده، تاركين إياه غارقاً في الديون مع براد (إد هيلمز) مورد الأوعية الذي يتعامل معه.

ومن أجل محو ديونه والنجاة بحياته، على ديفيد أن يصبح مهرباً لصالح براد وأن يجلب له شحنة مخدرات من المكسيك، فيستعين ديفيد بمجموعة من جيرانه، وهم الراقصة المتعرية سينسيل (آنستون)، وكيني (ويل بولتر) الذي يريد أن يكون أحد عملائه مع المراهقة كيسي (إيما روبرتس)، مؤكداً لهم أنه وضع خطة مضمونة، وهذا بأن يصبحوا جميعاً عائلة "ميللر" الوهمية، ثم يستقلون سيارة إعاشة عائلية غالية في طريقها إلى الحدود الجنوبية خلال عطلة يوم الاستقلال في الرابع من يوليو .. لكن العطلة تنتهي بمفاجأة كبيرة.

يشارك في بطولة فيلم "We're the Millers" كل من إيما روبرتس، نيك أوفرمان، كاثرين هان، ويل بولتر وإيد هيلمز.