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أحمد جمال ينضم لمطربى أوبريت”ثورة شعب”

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أحمد جمال ينضم لمطربى أوبريت”ثورة شعب” أحمد جمال ينضم لمطربى أوبريت”ثورة شعب”

بدا المطرب احمد جمال اليوم تسجيل المقطع الخاص به باوبريت”ثورة شعب” ،حيث  قام بالتسجيل داخل الاستوديو  الخاص بملحن موزع الاوبريت محمد رحيم.
> الجدير بالذكر أن الاوبريت من تاليف د مدحت العدل. ومن المقرر تصويرة يومو السبت القادم على مسرح الجلاء
> ويشارك بالغناء فيه كل من إيهاب توفيق وخالد سليم و سمية الخشاب و كارمن سليمان و شريف اسماعيل ومي فاروق ونهال نبيل وهيثم سعيد .وتشرف على تنفيذه وزارة الدفاع.

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