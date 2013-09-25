أحمد جمال ينضم لمطربى أوبريت”ثورة شعب”

بدا المطرب احمد جمال اليوم تسجيل المقطع الخاص به باوبريت”ثورة شعب” ،حيث قام بالتسجيل داخل الاستوديو الخاص بملحن موزع الاوبريت محمد رحيم.

> الجدير بالذكر أن الاوبريت من تاليف د مدحت العدل. ومن المقرر تصويرة يومو السبت القادم على مسرح الجلاء

> ويشارك بالغناء فيه كل من إيهاب توفيق وخالد سليم و سمية الخشاب و كارمن سليمان و شريف اسماعيل ومي فاروق ونهال نبيل وهيثم سعيد .وتشرف على تنفيذه وزارة الدفاع.