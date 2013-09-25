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برلماني ليبي : عدم فهم واقع البلاد من أسباب استقالتي من العدالة و البناء‪

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برلماني ليبي : عدم فهم واقع البلاد من أسباب استقالتي من العدالة و البناء‪ برلماني ليبي : عدم فهم واقع البلاد من أسباب استقالتي من العدالة و البناء‪

قال عضو المؤتمر الوطني العام عن حزب العدالة والبناء الليبي عبدالرحمن الديباني اليوم الأربعاء أن أحد أسباب تقديم استقالته من حزب العدالة و البناء “هو بيانات القيادة الحزبية التي كان يصدرها الحزب والتي تتسم بالارتباك وبعدم إيجاد الحلول العملية وفهم الواقع الليبي “.

وكان الديباني قد نشر في وقت سابق نص ‬ استقالته من الحزب معللا ذلك بـ ” أهمية التواصل بالأطراف الاجتماعية المختلفة بكل حيادية، وما يقتضيه الظرف الراهن من حاجة ماسة إلى العمل والاتصال بكافة الأطراف الاجتماعية والحزبية ما يسهم في انجاح المساعي الحثيثة .

وأضاف الديباني أن “الحزب لم يحسم أمره بصوره واضحة بشأن سحب الثقة من رئيس علي زيدان ، بالإضافة إلى الأداء السياسي العام”.

وأوضح أن المشهد الحزبي بليبيا يواجه أزمات وتحديات كبيرة تعرقل قيامه بدعم العملية السياسية وإيجاد حلول عمليه.

وأشار الديباني أنه سيعمل على الاتصال بكافة الأطراف الاجتماعية والحزبية بما في ذلك حزب العدالة والبناء من أجل حوار وطني جامع للخروج من الأزمة الراهنة التي تشهدها ليبيا‫.

ا.ش.ا

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