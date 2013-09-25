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4 مجهولين سلبوا آسيويين 790 ديناراً

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4 مجهولين سلبوا آسيويين 790 ديناراً 4 مجهولين سلبوا آسيويين 790 ديناراً
محمد الجلاهمة ـ هاني الظفيري

سجلت في مخفري الفحيحيل والصليبخات قضيتان حملتا عنوانا مشتركا وهو السلب بالاكراه وبلغت المسروقات في القضيتين 790 دينارا، وحسب مصدر امني فان آسيويا ابلغ مخفر الفحيحيل بان شخصين على مركبة رنج روفر اوقفاه وادخلاه مركبتهما عنوة وسلباه 550 دينارا، وتركاه حيث تمكن المجني عليه من تسجيل رقم المركبة وتبين ان المركبة وضعت عليها لوحة مزورة وسجلت قضية، اما القضية الأخرى فحملت الكثير من الخداع حيث ابلغ آسيوي رجال مخفر الصليبخات بان شخصين على مركبة يوكن اوقفاه وادخلاه سيارتهما وضرباه وسلبا منه مبلغ 240 دينارا، ووضعا المبلغ داخل كيس والقيا بالكيس في حاوية قمامة وانزلا الآسيوي في مكان بعيد عن الحاوية وحينما سارع الآسيوي الى الحاوية التي القى بها المتهمان النقود وجد المبلغ غير موجود وهو ما يعني ان الجانيين سارعا الى الحاوية واخذا المبلغ وسجلت قضية سلب.

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