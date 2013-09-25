الصانع: تخصيص موقع جغرافي في الدولة لإقامة منشآت مدينة صباح الأحمد الرياضية

تقدم أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إنشاء وتنظيم مدينة صباح الأحمد الرياضية مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، ونصت مواده على مايلي:

مادة 1: يخصص موقع جغرافي في الدولة لإقامة منشآت مدينة صباح الأحمد الرياضية تتكون من ملاعب دولية بمواصفات عالمية بالإضافة إلى قاعات وملاعب للتدريب لمختلف الألعاب وقاعات رياضية وصالات مغلقة وفندق إلى جانب مركز صحي بحيث توازي أكبر المدن الرياضية في العالم.

مادة 2: يتم توفير جميع مشاريع البنية التحتية الحديثة في مدينة صباح الأحمد الرياضية لاستيعاب الشباب الرياضي في الدولة وتلبية احتياجات الرياضة الكويتية.

مادة 3: يقوم جهاز البلدية والوزارات والجهات المعنية بتوفير البنية التحتية للموقع المزمع إنشاء مشروع مدينة صباح الأحمد الرياضية بها وفقا للمدة الزمنية الواردة بالمادة الخامسة من هذا القانون.

مادة 4: تسري على مدينة صباح الأحمد الرياضية أحكام القانون رقم 43 لسنة 1992 المشار إليه والقوانين المعدلة له وكذلك اللوائح والقرارات المعمول بها.

مادة 5: تقوم الدولة خلال خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ببناء مدينة صباح الأحمد الرياضية المشار إليها في المادة الأولى وتوفير كل الإمكانيات والموارد البشرية والمالية اللازمة لهذا الغرض.

مادة 6: تدرج في الميزانيات العامة المتعاقبة للدولة اعتبارا من الميزانية المالية العامة للسنة المالية 2013-2014 الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة مدينة صباح الأحمد الرياضية وتصميم مخططاتها الهندسية وتنفيذ الأعمال الخاصة بإقامة الملاعب والصالات والقاعات والفندق والملحقات المتطلبة لاستكمالها والمنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.

مادة 7: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون

مادة 8: لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 9: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إنشاء وتنظيم مدينة صباح الأحمد الرياضية، على الآتي: تعزيزا للدور الكبير الذي يقوم الشباب الرياضي الذي يشكل قاعدة من التطور في دولتنا فإن الحاجة ماسة إلى مدينة رياضية لتكون إطارا وأساسا لتنفيذ الخطط والبرامج الشبابية الرياضية ومكانا للإسهامات والإبداعات التي يختزنها شبابنا الرياضي، حيث الإشادة السامية من لدن صاحب السمو الوالد أمير الكويت حفظه الله ورعاه بدور الشباب والرياضيين في البناء والتطوير ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل العالمية الدولية، يعلق الشباب الرياضي آمالا كبيرة على بناء مدينة رياضية متكاملة في الدولة تهيئ فيه كل المناخات المناسبة أمام الأندية الرياضية من أجل احتضان ورعاية هؤلاء الشباب وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات الرياضية الشبابية بما يجعلهم قادرين على التنافس والمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها الدولة والمساهمة في رفع العلم الكويتي في كل المحافل القارية. وإيمانا أيضا بتوفير مشاريع البنية التحتية الحديثة القادرة على استقطاب هؤلاء الشباب وتلبية احتياجات الرياضة الكويتية، لذا نقدم اقتراحا بقانون بإنشاء مدينة صباح الأحمد الرياضية المتكاملة لتقدم خدمة رياضية متميزة لكل الفئات والأعمار بحيث تضم المدينة ملاعب وصالات مغلقة لكل الألعاب الرياضية بمواصفات عالمية، وقاعات ومرافق رياضية وفندقا تحتوي على العديد من المنشآت بمواصفات عالمية بالإضافة إلى قاعات وملاعب للتدريب لمختلف الألعاب.