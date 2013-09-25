أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

قافلة لـ"رسالة" لتقديم مساعدات غذائية وطبية لأهالي "أم السعادة" في دمياط

Google+ Print
قافلة لـ"رسالة" لتقديم مساعدات غذائية وطبية لأهالي "أم السعادة" في دمياط قافلة لـ"رسالة" لتقديم مساعدات غذائية وطبية لأهالي "أم السعادة" في دمياط

كتب : روان مسعد الأربعاء 25-09-2013 19:22

نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية بمحافظة دمياط، قافلة طبية فى قرية "أم السعادة" بكفر سعد، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، وضمت القافلة نخبة من الأطباء المتخصصين فى أمراض الباطنة والعظام وطب الأطفال، وذلك لإجراء الكشوفات على ما يقرب من 350 مريض فى القرية وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، وتوزيع الأدوية عليهم بالمجان.

كما أعلنت جمعية رسالة بدمياط، أن أنشطة القافلة لم تتوقف على الشق الطبي فقط بينما تضمنت توزيع شنط غذائية بالمجان على 50 أسرة مستحقة بالقرية، وأقامت معرضا خيريا لكافة أسر القرية، وشهدت القافلة مشاركة العشرات من المتطوعين المتفرغين لعمل الخير، وحضر القافلة اللواء إلهامي عارف، السكرتير المساعد للمحافظ، وطه زهران، رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة ورئيس مجلس مدينة كفر سعد، وممثل من وزارة الثقافة وممثل من مديرية الصحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم