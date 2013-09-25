قافلة لـ"رسالة" لتقديم مساعدات غذائية وطبية لأهالي "أم السعادة" في دمياط

كتب : روان مسعد الأربعاء 25-09-2013 19:22

نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية بمحافظة دمياط، قافلة طبية فى قرية "أم السعادة" بكفر سعد، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، وضمت القافلة نخبة من الأطباء المتخصصين فى أمراض الباطنة والعظام وطب الأطفال، وذلك لإجراء الكشوفات على ما يقرب من 350 مريض فى القرية وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، وتوزيع الأدوية عليهم بالمجان.

كما أعلنت جمعية رسالة بدمياط، أن أنشطة القافلة لم تتوقف على الشق الطبي فقط بينما تضمنت توزيع شنط غذائية بالمجان على 50 أسرة مستحقة بالقرية، وأقامت معرضا خيريا لكافة أسر القرية، وشهدت القافلة مشاركة العشرات من المتطوعين المتفرغين لعمل الخير، وحضر القافلة اللواء إلهامي عارف، السكرتير المساعد للمحافظ، وطه زهران، رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة ورئيس مجلس مدينة كفر سعد، وممثل من وزارة الثقافة وممثل من مديرية الصحة.