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اجتماع طارئ لمحافظ البحر الأحمر بالمستثمرين لمناقشة الوضع السياحي الراهن

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اجتماع طارئ لمحافظ البحر الأحمر بالمستثمرين لمناقشة الوضع السياحي الراهن اجتماع طارئ لمحافظ البحر الأحمر بالمستثمرين لمناقشة الوضع السياحي الراهن

كتب : ايهاب العجمى الأربعاء 25-09-2013 19:38

يعقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر اجتماعا طارئا، الأسبوع المقبل، مع مستثمرى المحافظة، للجلوس على مائدة واحدة للتشاور فى الأوضاع الراهنة للقطاع السياحي، وعرض الخطوط العريضة للمستقبل، فى ظل بقاء انخفاض نسبة الإشغال وحالة الركود فى السياحة الوافدة.

يستمع المحافظ للمشاكل والاقتراحات المقدمة من القائمين على السياحة من أجل حل هذه المشاكل، ومحاولة معرفة ما إذا كانت الأسباب فى حجم السياحة الغربية عن المجيء إلى هل هى سياسية أم أسباب شعبية ناتجة عن العرض الخاطئ للأحداث فى مصر المنقولة عبر وسائل الإعلام.

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