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اشتباكات داخل الكاتدرائية بين الأمن ومتظاهرين ضد الأنبا أرميا

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اشتباكات داخل الكاتدرائية بين الأمن ومتظاهرين ضد الأنبا أرميا اشتباكات داخل الكاتدرائية بين الأمن ومتظاهرين ضد الأنبا أرميا
البابا يدخل المقر البابوي من طريق آخر لتفادي المتظاهرين ضد الأنبا "أرميا"

كتب : مصطفى رحومة منذ 35 دقيقة

نشبت اشتباكات بين أمن الكاتدرائية والمتظاهرين ضد الأنبا أرميا وصلت إلى وقوع حالات إغماء عقب عظة البابا تواضروس الثاني التي أقيمت مساء اليوم داخل الكاتدرائية.

تفادى البابا المرور من أمام المتظاهرين، ودخل المقر البابوي من طريق خلفي آخرى، فيما اعتدى أمن الكاتدرائية على بعض الصحفيين، إلى حد الاشتباك بالإيدي في حضور القس أمنيوس، سكرتير البابا، وتجع الصحفيون والمصرون الصحفيون لتقديم مذكرة ضد الاعتداءات المتكررة من أمن الكاتدرائية على الصحفيين، وتجمع العشرات الذين حضروا عظة البابا داخل الكاتدرائية.

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