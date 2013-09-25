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ممثل الأزهر في "الخمسين": لابد من كتابة دستور جديد

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ممثل الأزهر في "الخمسين": لابد من كتابة دستور جديد ممثل الأزهر في "الخمسين": لابد من كتابة دستور جديد

كتب : ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد حمدي منذ 29 دقيقة

قال الدكتور عبد الله النجار، ممثل الأزهر في لجنة الخمسين: إنه "لابد من كتابة دستور جديد" مشيرا إلى أن ما طرحه سامح عاشور، رئيس لجنة الحوار المجتمعي "بكتابة دستور جديد" يجب أن تضعه اللجنة قيد الاعتبار.

وأشار صفوت البياضي ممثل الكنيسة بلجنة الخمسين، إلى ضرورة تحديد مدة انتهاء 60 يوما لعمل اللجنة.

وقال الدكتور سعد الدين الهلالي، عضو اللجنة وأحد ممثلي الأزهر، إن من يقول أن لفظ "مبادئ" الوارد قبل الشريعة الإسلامية بالمادة الثانية بالدستور، "بدعة" يريد إحداث الوقيعة.

وتساءل الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، عن أسباب إصدار قرار جمهوري بتعيين عضو أساسي عن نقابة الفلاحين بدلا من تصعيد العضو الاحتياطي، عقب وفاة محمد عبد القادر نقيب الفلاحين.

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