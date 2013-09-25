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مسؤول عسكري إيراني: أمريكا اختارت نهج المرونة وتراجعت عن منطق الندية مع إيران

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مسؤول عسكري إيراني: أمريكا اختارت نهج المرونة وتراجعت عن منطق الندية مع إيران مسؤول عسكري إيراني: أمريكا اختارت نهج المرونة وتراجعت عن منطق الندية مع إيران

كتب : أ ش أ منذ 51 دقيقة

قال الميجور جنرال يحيى رحيم سفافي، كبير المستشارين العسكريين للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، إن خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يثبت بشكل ملحوظ أن الأمريكيين قد اختاروا نهج المرونة وترجعوا عن منطق المواجهة والندية مع إيران.

ونقلت قناة (برس تي في) الإيرانية اليوم، عن سفافي قوله "يبدو أن الأمريكيين قد أدركوا أن إيران دولة قوية ومستقرة الأمر الذي يستتبعه التزامها أسلوبا عقلانيا وذكيا في التعامل مع أعدائها".

وأضاف سفافي "للمرة الأولى، يعلن أوباما أن بلاده لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران فضلا عن إعلانه احترامه لحق إيران في الحصول على الطاقة النووية السلمية".

كان أوباما، أكد أمس، على ضرورة إنفاذ الحل الدبلوماسي للنزاعات "الأمريكية- الإيرانية"، لافتا إلى أن الوصول إلى حل بشأن القضية النووية الإيرانية من الممكن أن يحقق تحسنا في العلاقات الفاترة بين البلدين.

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