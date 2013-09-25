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مصادر حزبية: التوصل إلى اتفاق لتشكيل أغلبية حكومية جديدة بالمغرب

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مصادر حزبية: التوصل إلى اتفاق لتشكيل أغلبية حكومية جديدة بالمغرب مصادر حزبية: التوصل إلى اتفاق لتشكيل أغلبية حكومية جديدة بالمغرب

أعلنت مصادر حزبية اليوم الأربعاء عن اتفاق حزبى العدالة والتنمية "إسلامي" والتجمع الوطنى للأحرار "ليبرالي" على تشكيل أغلبية جديدة ورفع تشكيلة حكومية جديدة إلى العاهل المغربى محمد السادس للتصديق عليها وإعلانها قريبًا بما يؤذن بانتهاء أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر فى البلاد.

وقال حزب التجمع الوطنى للأحرار المغربى، إنه "تم التوصل إلى توافق شامل فى كل الجوانب المرتبطة" بموضوع تشكيل أغلبية حكومية جديدة، وذلك فى بيان له.

وأكد أنه "نفذ كل التزاماته بكل إيجابية وفى جو من المسئولية والتجرد الذى طبع تعامل الطرفين، حيث تم التوصل إلى توافق شامل فى كل الجوانب المرتبطة بالموضوع".

وقال مصدر مسئول من داخل حزب التجمع الوطنى للأحرار فضل عدم ذكر اسمه: "إنه تم الانتهاء من المفاوضات بين الجانبين، وإن الأحرار حصلوا على ثمان حقائب وزارية فى الجديدة، وما هى إلا مسألة وقت للإعلان النهائي".

من جهته، قال بعد العالى حامى الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الإسلامى إنه تم رفع التشكيلة الجديدة للملك، ومن المتوقع الإعلان عن الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع، بعد عودة رئيس الحكومة من زيارة إلى أمريكا.

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مصر 365

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