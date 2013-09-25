" متى بنساك " ألبوم جديد لعبد الله الرويشد

تستعد شركة روتانا للصوتيات لطرح ألبوم جديد للفنان عبد الله الرويشد غداً في 26 سبتمبر الجاري .

الألبوم الجديد يحمل عنوان " متى بنساك " ويحتوي الألبوم على 16 عمل غنائي تعاون فيها الرويشد مع نخبة من الشعراء وكتّاب الكلمة الغنائية والملحنين في الكويت والخليج منهم من سبق وأن تعاون مع الرويشد في أعمال ناجحة ومنهم من تعاون معه لأول مرة. لكن كعادة الرويشد يحرص على التميّز من خلال إختياراته الجيدة ليفاجئ بها جمهوره العريض الذي ينتظره بشوق .

وأعمال الألبوم تبدأ بأغنية "لي مر الحلو" كتب كلماتها الشاعر المعروف عبد اللطيف البناي ولحنها الملحن المبدع الدكتور عبد الرب إدريس ، وأغنية "متى بنساك" كلمات الشاعر الكبير ساري وألحان الفنان ماجد المهندس ، وأغنية " خيري وشري " كلمات الشاعر المحب وألحان الفنان علي بن محمد ، أغنية "أســــألك" كلمات الشاعر بدر بورسلي وألحان الفنان الدكتور عبد الرب إدريس ، وأغنية " لامني " كلمات الشاعر ســـاهـر وألحان العماني ، وأغنية "أنــــا منهو" كلمات الشاعر ســـــاهر وألحان الفنان عبد الله القعود ، وأغنــية "وشـــــــايا" كلمات الشاعر القدير ساري وألحان الفنان ماجد المهندس .

أغنية " آخـــر كلمة " كلمات الشاعر أمير عيسى و ألحان عادل الماس . وأغنية " سـاحلك " كلمات الشاعر عبد اللطيف آل الشيخ وألحان صلاح أحمد . وأغنية " إفترقنا " كلمات الشاعر أحمد بن ظاهر والحان مشعل العروج ، أغنية " هذاك أول " كلمات الشاعرة بنت العطا وألحان الفنان عبد الله الرويشد . أغنية " الكبر لله " كلمات الشاعر مبارك الحديبي وألحان طلال ، وأغنية " يشتكي لي" كلمات الشاعر القدير سعود شربتلي والحان عبد الله القعود ، وأغنية "أشــكي " كلمات الشاعر مبارك الحديبي ، الحان طلال ، وأغنية "لا تثير الشوق " كلمات الشاعر أسير الرياض ، الحان الفنان عبد الله الرويشد . أخيراً يختتم الفنان الكبير عبد الله الرويشد ألبومه بموال ، " معنى وعبر " للفنان الدرامي حسن البلام.