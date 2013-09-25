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عاجل...اعتزال غادة عبد الرازق

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عاجل...اعتزال غادة عبد الرازق عاجل...اعتزال غادة عبد الرازق

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق رغبتها في اعتزال الفن، عبر قولها على موقع "تويتر": "كنت أوّل أمبارح أفكر في الاعتزال من كتر ما تعبت من المشاكل والنفسيات في الوسط الفني".
اللافت في الخبر أنّها قامت بنشر صورة لها في شخصيّة "شجرة الدر" التي تجسّدها في مسلسلٍ، تعاقدت عليه؛ وهو ما يعني أنّها وقعت في فخّ التناقض، من دون أن تدري، فيما اتّضح وضوح الشّمس أنّها تروّج لمسلسلها، بإطلاقها هذه الشائعة.
وبمجرّد كتابة غادة لهذا الكلام، كثرت التساؤلات التي تدور حول سنّ الفنانة المصريّة، وإن كانت قد بلغت عامها الخمسين، فقرّرت الاعتزال، بعد أن سبق لها الإعلان أنّها ستعتزل حينما تصل إلى هذه السنّ!.

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