أناقة النجمات هذا الشهر بين أسبوع الموضة والسجَّادة الحمراء

شاهدنا إطلالات رائعة ومختلفة من نجمات هوليود في شهر سبتمبر بين عروض الأزياء في أسابيع الموضة العالميَّة، واحتفالات السجَّادة الحمراء لإطلاق الأفلام، أضيفي إلى ذلك حفل توزيع جوائز "EMMYs " الذي أقيم في 22 من نفس الشهر.

يمكننا القول أنَّ النَّجمة Jessica Alba كانت أجمل الحضور في عروض الأزياء، إذ تألَّقت في الصف الأول لعرض المصمم Raloh Lauren بأسبوع الموضة في نيويورك بتنورة ورديَّة رائعة وتوب أسود ناعم، وقد نالت إطلالاتها هذه إعجاب المتابعين على مواقع التَّواصل الاجتماعيّ.

كما حصلت إطلالة المغنِّية Selena Gomez على نفس القدر من الانتباه، حيث تألَّقت Selena في عرض "Versace" بفستان أسود قصير تمَّ عرضه في ذلك اليوم تحديداً.

أمَّا الممثِّلة الأنيقة Cate Blanchett فقد اختارت إطلالة دراميَّة رائعة من مجموعة "Givenchy" للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2012 لحفل افتتاح فيلمها الجديد في لندن، بينما ظهرت الجميلة Dakota Fanning بإطلالة مفاجئة بلوك جريء حمل توقيع "Versace" على السجَّادة الحمراء في مهرجان "تورينتو".

وبخصوص حفل EMMYs الذي أقيم مؤخراً فقد عرضنا أجمل الإطلالات فيه سابقاً .. شاهديها هنا

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