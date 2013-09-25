حصرياً: سيدتي نت في كواليس عروض باريس

بدأت عروض باريس للأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2013-2014 في جوّ ربيعيّ بامتياز، حيث كان الطقس مشمساً زاد من جمال هذه العاصمة الساحرة. كان اليوم الأول من العروض من نصيب المصمّمين الشباب، من بينهم المصممان الفرنسيّان "باسكال ميليه" Pascal Miller و "جوليان دافييد" Julien David،إضافة إلى "كريستين بونغ" Christine Phung التي قدمت أوّل عرض لها هذه السنة.

تميّزت العروض ـ بصفة عامة ـ بالكثير من الشفافية، من حيث الألوان والأقمشة المستعملة، مثل الساتان والحرير والكتان، وبألوان الباستيل التي تنوّعت ما بين الأزرق المائي والأبيض والبيج والرمادي الفاتح والزهري. وقد برزت هذه الألوان في عرض المصمّم الفرنسي "جوليان دافييد" الذي أراد أن تكون امراة صيف 2014 امرأة أنثويّة عصريّة ومرحة، من خلال الرسومات الملوّنة والقصّات الشفافة المفتوحة؛ وهذا ما عكسه المصمّمان البلجيكيّان "أنتوني كافاريلو" Antony Vaccarello، و"سيدرييك شارلييه" Cédric Charlier اللذان تميّزت عروضهما بحدّة التفاصيل والألوان القاتمة نوعاً ما.

كانت "سيدتي" موجودة وراء ستار عروض كلٍّ من "باسكال مييليه" و"جوليان دافييد"، حيث التقت بفنان المكياج "آلان ميلروي" Alain Milroy، الذي قام بتزيين وتجميل وجوه العارضات بمستحضرات مكياج دار "ماك" العالمية Mac، والذي صرّح لنا قائلاً: "ركّزت كثيراً على العيون باستعمال ظلّ العيون البنيّ اللون، ورسمتها بقلم من نفس اللون. كما اخترت اللون البيج والنيود لتجميل الوجه لإبراز الطلّة الأرستقراطيّة".

وقد التقينا، في نفس اليوم، فنّانة المكياج "أنّا موراي" Anna Murray، في عرض "جوليان دافييد" Julien David التي ركّزت بدورها على العيون. لكنّها استعملت الزهريّ الفاتح وقليلاً من الأبيض الناصع، عند أطراف العيون. وقد صرّحت لنا بأنّها استوحت هذه الطلّة من ألوان الأقمشة التي برزت في العرض، وهي بدروها استعملت الموادّ التجميليّة لدار "ماك" Mac.

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