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تخريج دفعة من أطباء الزمالة الليبية على يد أساتذة الجراحة المصريين

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تخريج دفعة من أطباء الزمالة الليبية على يد أساتذة الجراحة المصريين تخريج دفعة من أطباء الزمالة الليبية على يد أساتذة الجراحة المصريين

صرح الدكتور حسن شاكر أستاذ الجراحة بطب عين شمس بأنه فى إطار التعاون بين الجامعات المصرية والليبية والجمعيات الجراحية المصرية وخاصة الجمعية المصرية لجراحة المناظير، تم دعوة عدد من أساتذة الجراحة مؤخرا للمشاركة فى امتحانات الزمالة الليبية فى تخصص الجراحة، حيث تم اختيار كل من الدكتور فهيم بسيونى أستاذ الجراحة العامة، وجراحة المناظير بطب قصر العينى والدكتور سمير جلال أستاذ الجراحة بطب قصر العينى لتخريج دفعة جديدة من الجراحين الحاصلين على درجة الزمالة الليبية فى تخصص الجراحة فى مدينة مصراتة الليبية.
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