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انخفاض روشتة عقاقير مرضى الألزهايمر خلال الثلاث سنوات الماضية فى فرنسا

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انخفاض روشتة عقاقير مرضى الألزهايمر خلال الثلاث سنوات الماضية فى فرنسا انخفاض روشتة عقاقير مرضى الألزهايمر خلال الثلاث سنوات الماضية فى فرنسا

انخفضت روشتة العقاقير الطبية، لمرضى الألزهايمر خلال الثلاث سنوات الماضية فى فرنسا بنسبة 26% حيث بلغ حجم العقاقير من 732ر3 مليون وحدة فى عام 2010 إلى 775ر2 وحدة، فى عام 2013، هذا ما كشف عنه مؤخرا تقرير "شركة سلتيفارم" المتخصصة فى البحث عن العقاقير الطبية المباعة.

وقد أوضح التقرير، أن انخفاض مبيعات أربعة عقاقير هى "دونيبيزل " و "ريمنلى" و"إيبيزا" و "إكسولون" جاء لأنها لا تأتى بفائدة إلى جانب آثارها الجانبية التى تسبب بعض المشاكل فى الهضم ووظائف القلب والأعصاب، مشيرا إلى أن مدة العلاج بهذه العقاقير لا يجب أن تتعدى ستة شهور فقط.
> وقد انخفضت مبيعات العقاقير بنسبة 7ر13% فى الفترة من سبتمبر 2012 حتى أغسطس 2013، كما أن قيمة مبيعاتها انخفضت بنسبة 49% خلال ثلاث سوات حيث بلغت 200 مليون يورو.

ومن المعروف، أن إجمالى مرضى الألزهايمر الفرنسيين الذين يعالجون بهذه العقاقير بلغ 630 ألفا منهم 10% فوق الثمانين عاما.

وأكد البروفسور الفرنس "بيتيه - سالبتريار"، طبيب الأعصاب والمتخصص فى الألزهايمر فى مستشفى / بيتيه - سالبتريار/، ومعهد المخ والنخاع الشوكى أن مرضى الألزهايمر لديهم بروتين / بيتابيتيد/ وبرتين / تو / المتراكم فى المخ وتنوع نسبة البروتين فى سائل المخ.

ومعهد المخ والنخاع الشوكى أن مرضى الألزهايمر لديهم بروتين / بيتابيتيد/ وبرتين / تو / المتراكم يى المخ وتنوع نسبة البروتين فى سائل المخ.

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