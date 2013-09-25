اقتراع محتمل لمجلس النواب الأمريكي على قانون سقف الدين يوم الجمعة

كتب : رويترز منذ 8 دقائق

قال مساعدون للأعضاء الجمهوريين الذين يتزعمون مجلس النواب الأمريكي، اليوم، إن المجلس قد يجري اقتراعًا يوم الجمعة على مشروع قانون لرفع سقف الاقتراض الحكومي فوق مستوى 16.7 تريليون دولار الذي توشك واشنطن على بلوغه.

ولم يتضح بعد هل ستضاف إلى مشروع القانون أي مسائل خلافية مثل وقف قانون الرعاية الصحية الذي اقترحه الرئيس باراك أوباما وهي خطوة ستلقى معارضة من الديمقراطيين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي جاك لو، في وقت سابق اليوم، إنه يتعين على الكونجرس رفع سقف الاقتراض العام بحلول 17 أكتوبر.