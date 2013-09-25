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غرامة لمالكي سيارات بالسعودية لسماحهم لنساء بالقيادة

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غرامة لمالكي سيارات بالسعودية لسماحهم لنساء بالقيادة غرامة لمالكي سيارات بالسعودية لسماحهم لنساء بالقيادة

كتب : رويترز منذ 39 دقيقة

حررت شرطة المرور ، مخالفات مرورية لمالكي ست سيارات قادتها فتيات، في تحدي للحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات في المملكة.

وحررت الغرامات المرورية في المنطقة الشرقية، وتزامنت مع حملة دعا نشطاء مدافعون عن حقوق المرأة إلى تنظيمها أواخر الشهر القادم، لتحدي حظر قيادة السيارات المفروض على المرأة بالسعودية.

وقال متحدث باسم الشرطة إن إجمالي الغرامات بلغ 5400 ريال، وإنه تم تحرير المخالفات نظرا "لإعطاء المركبة لشخص غير مؤهل للقيادة".

وقال الرائد منصور الشكرة، المتحدث باسم مرور المنطقة الشرقية بالنيابة "الحالات رصدت على الشواطئ والمخططات الجديدة غير المأهولة بالسكان، وغالبا كان الهدف منها التسلية وليس اكتساب مهارات القيادة".

ولا يوجد قانون في المملكة يحظر على النساء صراحة قيادة السيارات، لكن على المواطنين استصدار رخص قيادة محلية. ولا تصدر السلطات رخصا للنساء، ما يجعل قيادة النساء للسيارات محظور فعليا.

وواجهت سعوديات تحدين الحظر من قبل اتهامات بتنظيم احتجاجات سياسية وهو شيء محظور ايضا في المملكة التي لا تسمح بتشكيل أحزاب سياسية ولا تجري انتخابات سوى للمجالس المحلية.

ودعت جماعة من النشطاء السعوديين الاسبوع الماضي النساء السعوديات الى تحدي الحظر وقيادة السيارات يوم 26 اكتوبر تشرين الاول.

وفشلت من قبل حملتان من هذا النوع خلال العامين الماضيين في احداث اي تغيير واحتجزت السلطات عددا من السعوديات وجعلتهن يوقعن على تعهدات بعدم قيادة السيارات مجددا.

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