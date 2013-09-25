أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

القبض على أحمد أبو حجي نائب سوهاج السابق عن الحزب الوطنى المنحل بأحد الكمائن الأمنية بالأقصر

Google+ Print
القبض على أحمد أبو حجي نائب سوهاج السابق عن الحزب الوطنى المنحل بأحد الكمائن الأمنية بالأقصر القبض على أحمد أبو حجي نائب سوهاج السابق عن الحزب الوطنى المنحل بأحد الكمائن الأمنية بالأقصر

ألقت مباحث الأقصر القبض على أحمد أبو حجي عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني بمحافظة سوهاج والصادر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات فى قضية تزوير .

كان اللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر تلقى بلاغا من العميد عصام الحملى مدير المباحث الجنائية بالأقصر بتمكن قوة كمين مركز شرطة طيبة برئاسة النقيب إسلام حماد والملازم أول أحمد زاهر من ضبط (أحمد محمد متولي درويش) وشهرته “أحمد أبو حجي” عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني المنحل بدائرة بندر سوهاج والصادر ضده حكم غيابي بالحبس 3 سنوات لاستعماله محرراً رسمياً مزوراً فى دعوى تسليم قطعة أرض بحوض ياسين بك العارف بزمام بندر سوهاج ، وذلك أثناء مروره في إحدى السيارات قادما من محافظة سوهاج وفى طريقه إلى محافظة أسوان فى أحد الكمائن شمال الأقصر .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا