القبض على أحمد أبو حجي نائب سوهاج السابق عن الحزب الوطنى المنحل بأحد الكمائن الأمنية بالأقصر

ألقت مباحث الأقصر القبض على أحمد أبو حجي عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني بمحافظة سوهاج والصادر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات فى قضية تزوير .

كان اللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر تلقى بلاغا من العميد عصام الحملى مدير المباحث الجنائية بالأقصر بتمكن قوة كمين مركز شرطة طيبة برئاسة النقيب إسلام حماد والملازم أول أحمد زاهر من ضبط (أحمد محمد متولي درويش) وشهرته “أحمد أبو حجي” عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني المنحل بدائرة بندر سوهاج والصادر ضده حكم غيابي بالحبس 3 سنوات لاستعماله محرراً رسمياً مزوراً فى دعوى تسليم قطعة أرض بحوض ياسين بك العارف بزمام بندر سوهاج ، وذلك أثناء مروره في إحدى السيارات قادما من محافظة سوهاج وفى طريقه إلى محافظة أسوان فى أحد الكمائن شمال الأقصر .