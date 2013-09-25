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تعطيل الدراسة إعتبارا من اليوم وحتى الإثنين المقبل بسبب أعمال الشغب بالسودان

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تعطيل الدراسة إعتبارا من اليوم وحتى الإثنين المقبل بسبب أعمال الشغب بالسودان تعطيل الدراسة إعتبارا من اليوم وحتى الإثنين المقبل بسبب أعمال الشغب بالسودان

قررت ولاية الخرطوم تعطيل الدراسة بجميع المراحل الدراسية اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى يوم الإثنين المقبل، على أن تجرى امتحانات نهاية العام في الأول من أكتوبر وذلك على خلفية اندلاع مظاهرات وأعمال شغب بالولاية السودانية نتيجة رفع الدعم عن المحروقات.

واستنكر وزير التعليم بالولاية المعتصم عبدالرحيم في تصريحات له أعمال الشغب وإتلاف ممتلكات الشعب التى قام بها المخربون وكذلك الذين اقتحموا المدارس وأجبروا التلاميذ على الخروج من الفصول والنزول للشوارع .

وفي سياق متصل، رفض النائب الأول للرئيس السودانى على عثمان طه أعمال التخريب وإتلاف المرافق العامة وممتلكات المواطنين، مشددا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال المتسببن في أعمال النهب والتخريب في بعض المناطق بولايتى الخرطوم والجزيرة.

وأكد طه أن التى تعجز عن اتخاذ القرار السليم وتتراجع عن سياستها غير جدير بالبقاء.

وقد شهدت اليوم مدينة أم درمان بالخرطوم مزيد من اعمال الشغب واتلاف الممتلكات العامة والخاصة ومحطات وقود على خلفية رفع الدعم عن المحروقات، وقام المتظاهرون الذي يمثل غالبيتهم طلاب الجامعات والمدارس بحرق إطارات الكوتش وغلق الشوارع وتحطيم المحال التجارية، وقد تصدت الشرطه للمتظاهرين بإطلاق القنابل المسيله للدموع، وقد أفادت الأنباء وقوع عدد من القتلى والجرحى بين المحتجين، كما أصيب عدد رجال من الأمن والشرطه فضلا عن إعتقال العشرات.

كما قامت السلطات الأمنية بقطع خدمة الإنترنت منذ أكثر من 5 ساعات عن البلاد، مما أثر سلبا على حركة الإتصالات.

ا.ش.ا

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