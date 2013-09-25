طارق المهدى: لن نؤجل مهرجان الإسكندرية السينمائى مهما كانت الضغوط

قال اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية، إن أى حدث يتم فى محافظة الإسكندرية هو المسئول عنه، وانتهى عهد أن يعتبر أى شخص أى مؤسسة عزبة له ، ومصر محتاجة نماذج من المصريين الذين يعرفون أن الكفن ليس له جيوب.

وطالب المهدى بعدم المعارضة من أجل الهجوم، والمعارضة فقط وذلك من أجل العمل على نهضة وتنمية مصر بطريقة عملية وليس مجرد مناظرات، مشيراً إلى ضرورة تجنب الحديث عن تأجيل أى شىء بحجة أن الوقت ليس مناسباً بسبب الاضطرابات السياسية قائلاً، "إن الحياة ستسمر ولن تتوقف ولو ربنا أراد أن نموت فى أى وقت سيحدث ذلك".

وقال المحافظ، إن التيتى بلياردو الذى أغرق جدران الإسكندرية بإعلاناته ، قام بالتصالح مع المحافظة، وسيقوم بإزالة هذه الإعلانات ، مشيراً إلى أنه سيستغل اللوحات الإعلانية الخاصة بالمحافظة، والتى قام بعض المعلنين بسرقتها، ويقوم بالإعلان عن مهرجان إسكندرية السينمائى من خلالها .