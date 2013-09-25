ننشر التشكيل الجديد للمحامين العموم علي مستوي الجمهورية

ننشر التشكيل الجديد للمحامين العموم لنيابات مصر كلها بعد ترشيحهم من قبل النائب العام المستشار هشام بركات واعتمادها من قبل المجلس الأعلي للقضاء كالأتى :

> المستشار مصطفي خاطر “تم ترقيتة ويظل محامى عام أول لنيابة شرق الكلية “وعماد الدين عبد الحميد عبد السميع السيد “ترقي من طنطا لشئون الاسرة الى نيابة الاسكندرية الكلية لشئون الاسرة ” و أحمد نصر محمد نصر “ترقية من أموال عامة منصورة إلى نيابة جنوب المنصورة الكلية “و عبد الخالق مصطفي عبد الخالق منصور عابد “ترقية من المحاكم الى نيابة بنى سويف الكلية ” و عاطف عبد الله أحمد سعد “ترقية من أموال عامة اسيوط ألى نيابة إستئناف اسيوط للاموال العامة ” و محمد مقابل محمد علي “ترقية من قنا الكلية الى نيابة شمال اسيوط الكلية ” و عاطف توفيق عبد القادر عثمان “ترقية من الوادى الجديد الى نيابة استئناف قنا ”

وتم ندب وترقية كلا من المستشار صلاح دياب عبد الجواد عطا و أحمد فاضل سيد سلطان و هشام حسين حمدي محمد سعيد للعمل بنيابة إستئناف القاهرة .

وشملت حكة الترقيات ايضا “المستشار ابراهيم صالح حسين محمد حماد “ترقية من مصر الجديدة الى محامى عام لنيابة غرب القاهرة الكلية “والمستشار وائل محمد شبل “ترقية من نيابة استئناف القاهرة الى نيابة وسط القاهرة الكلية ” وأحمد يسرى وفقي دكرورى “ترقية من غرب القاهرة الكلية الى نيابة مرور القاهرة الكلية ” وأحمد مصطفي سليمان البقلي “ترقية من غرب القاهرة الى نيابة شمال الجيزة الكلية ” و محمد عبد السلام إبراهيم محمد أمين “ترقية من المحاكم الى نيابة جنوب الجيزة الكلية ” وعبد الله عبد الرؤوف عبد الله علي “ترقية من الجيزة لشئون الاسرة الى نيابة الجيزة الكلية لشئون الاسرة ” ومصطفي محمود هاني زكي عطية “ترقية من استئناف الاسكندرية الى نيابة استئناف الاسكندرية بدرجة محامى عام ” وأشرف عادل توفيق عفيفي “ترقية من محامي عام من التفتيش القضائي الى نيابة استئناف الاسكندرية للاموال العامة ” ومحمد صلاح الدين عبد الجواد جابر “ترقية من شرق الاسكندرية الى نيابة شرق الاسكندرية الكلية “وليد محمد احمد البحيرى “ترقية من المحاكم إلى نيابة غرب الاسكندرية الكلية ” وتامر محمد علي فهمي شمة “ترقية من استئناف الاسكندرية الى نيابة وسط دمنهور الكلية ” و محمد مصطفي أحمد خطاب “ترقية من استئناف المنصورة الى نيابة شمال دمنهور الكلية “وأحمد سمير عبد الهادي الذهبس “ترقية من وسط دمنهور الكلية الى نيابة جنوب دمنهور الكلية “و محمد محمود محمد يحي رشدان “ترقية من المحاكم الى نيابة استئناف طنطا “و احمد علي احمد عبد الله ترقية من استئناف طنطا الى نيابة استئناف طنطا “و سامح فؤاد سعد ابراهيم “ترقية من استئناف الاسكندرية الى نيابة استئناف طنطا للاموال العامة و محمد معوض عبد الرازق عبد الله “ترقية من شمال بنها الى نيابة غرب طنطا الكلية ” و أحمد عبد الجواد ابراهيم عبد الجواد مسعود “ترقية من التفتيش القضائي الى نيابة شبين الكوم الكلية “ومحمد احمد البندارى ” ترقية من استئناف طنطا الى نيابة طنطا لشئون الاشسرة ” وائل احمد الدرديرى “ترقية من القاهرة الجديدة الى نيابة استئناف الاسماعيلية “وعماد محمد عبد المجيد من وسط القاهرة الى “نيابة جنوب سيناء الكلية “ومحمد اسامة رجائي عشماوى “ترقية من عابدين الى استئناف بني سويف “