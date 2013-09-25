أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

إسرائيل تعتبر إدانة روحاني لجرائم النازيين "غير كافية"

Google+ Print
إسرائيل تعتبر إدانة روحاني لجرائم النازيين "غير كافية" إسرائيل تعتبر إدانة روحاني لجرائم النازيين "غير كافية"

كتب : أ ف ب الأربعاء 25-09-2013 15:19

رأى عدد من أعضاء الإسرائيلية، اليوم، أن إدانة الرئيس الإيراني حسن روحاني "لجرائم النازيين بحق اليهود" ليست كافية، وطالبوه بإدانة مسؤولي بلاده الذين ينكرون وقوع المحرقة.

وردا على سؤال حول المحرقة اليهودية، في مقابلة مع محطة "سي ان ان" التلفزيونية الأمريكية، قال روحاني "كل جريمة ضد الإنسانية بما في ذلك الجرائم التي ارتكبها النازيون بحق اليهود هي ذميمة ومدانة".

وقال يوفال شتاينتز، وزير الشؤون الاستراتيجية والاستخبارات للإذاعة العامة "صحيح أنه لم ينكر المحرقة ولكنه لم يدن أولئك الذين ينكرونها مثل سلفه أو مسؤولين إيرانيين آخرين".

ومن جهته، قال نائب وزير الخارجية زئيف الكين، لإذاعة الجيش الإسرائيلي "إلى اين وصل الأمر؟ هل يكفي الاعتراف بالمحرقة فحسب لتصبح رجلا متنورا ومثقفا وإيجابيا بينما لا يزال القادة الروحيين الإيرانيين الذين أنكروا المحرقة في مكانهم؟".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اتهم روحاني برفض الاعتراف بالمحرقة - على غرار سلفه محمود أحمدي نجاد.

وردا على سؤال، الخميس، لشبكة تلفزيون "ان بي سي" الأمريكية، حول معرفة ما إذا كان، على غرار أحمدي نجاد، يعتقد أن المحرقة وهم، تجنب روحاني السؤال وقال "لست مؤرخا، أنا سياسي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج