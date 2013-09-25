إسرائيل تعتبر إدانة روحاني لجرائم النازيين "غير كافية"

كتب : أ ف ب الأربعاء 25-09-2013 15:19

رأى عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية، اليوم، أن إدانة الرئيس الإيراني حسن روحاني "لجرائم النازيين بحق اليهود" ليست كافية، وطالبوه بإدانة مسؤولي بلاده الذين ينكرون وقوع المحرقة.

وردا على سؤال حول المحرقة اليهودية، في مقابلة مع محطة "سي ان ان" التلفزيونية الأمريكية، قال روحاني "كل جريمة ضد الإنسانية بما في ذلك الجرائم التي ارتكبها النازيون بحق اليهود هي ذميمة ومدانة".

وقال يوفال شتاينتز، وزير الشؤون الاستراتيجية والاستخبارات للإذاعة العامة "صحيح أنه لم ينكر المحرقة ولكنه لم يدن أولئك الذين ينكرونها مثل سلفه أو مسؤولين إيرانيين آخرين".

ومن جهته، قال نائب وزير الخارجية زئيف الكين، لإذاعة الجيش الإسرائيلي "إلى اين وصل الأمر؟ هل يكفي الاعتراف بالمحرقة فحسب لتصبح رجلا متنورا ومثقفا وإيجابيا بينما لا يزال القادة الروحيين الإيرانيين الذين أنكروا المحرقة في مكانهم؟".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اتهم روحاني برفض الاعتراف بالمحرقة - على غرار سلفه محمود أحمدي نجاد.

وردا على سؤال، الخميس، لشبكة تلفزيون "ان بي سي" الأمريكية، حول معرفة ما إذا كان، على غرار أحمدي نجاد، يعتقد أن المحرقة وهم، تجنب روحاني السؤال وقال "لست مؤرخا، أنا سياسي".