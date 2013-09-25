آشتون تؤكد دعم الاتحاد الأوروبى لعملية الانتقال السياسى فى ليبيا

طمأنت مسئولة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة على زيدان بدعم الاتحاد الأوروبى المستمر لعملية الانتقال السياسى فى البلاد وذلك خلال لقاء جرى بينهما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وذكرت المواقع الإخبارية الإلكترونية الليبية اليوم، الأربعاء، نقلا عن بيان صادر عن المتحدث باسمها، أن آشتون أشادت بجهود ليبيا بإرساء علاقات مع جيرانها سعيا منها لضمان أكبر قدر من الأمن الإقليمى، ورحبت باعتماد قانون الانتخابات.

وأعربت آشتون "عن قلقها إزاء الوضع الأمنى فى البلاد، وأشادت بالجهود المتواصلة لرئيس الحكومة لمعالجة هذه المشكلة".

وشددت على أنه من الضرورى بالنسبة لاقتصاد البلاد واستقراره أن تعود تدفقات النفط إلى المستويات السابقة فى ليبيا.

وأبدت ارتياحها للتقدم المحرز حتى الآن من طرف البعثة الأوروبية للمساعدة على الحدود الليبية.

وتعهدت "الممثلة السامية بأن يواصل الاتحاد الأوروبى بذل كل ما فى وسعه لمساعدة ليبيا فى عملية الإصلاح، واتفق الطرفان على البقاء على اتصال منتظم، ولا سيما حول العمل الجارى بشأن الاتفاق الإطارى المتفق عليه بين الاتحاد الأوروبى وليبيا".