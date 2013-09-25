نائب بكتلة العماد عون اللبنانية يحذر من تشكيل حكومة تحدى

اعتبر عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ألان عون أن تشكيل الحكومة هو الباب الصحيح لإجراء الانتخابات الرئاسية والتعيينات وغيرها من الاستحقاقات، داعيا إلى إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها حيث لا سبب يحول دون إجرائها.

ولفت عون إلى أن عقدة تمثيل كل القوى السياسية داخل الحكومة قد حلت وفق آخر المعلومات والحديث يدور حول أحجام الكتل النيابية داخل الحكومة.

وأكد انه بموجب اتفاق الطائف يحق لتحالف 8 اذار والتيار الوطني الحر الذي يساوي مجموع كتلهم النيابية 58 نائبا الحصول على الثلث زائد واحد في مجلس الوزراء حيث يقوم النظام اللبناني على الديمقراطية التوافقية ويحق لهذه القوى ذات الصفة التمثيلية أن تشارك على الأقل في أخذ القرارات المصيرية.

وحذر عون من تشكيل حكومة تحدي داعيا الى ان تكون الحكومة قابلة للحياة وجامعة لكل القوى السياسية، معتبرا ان هناك ثلاثة احتمالات اما تشكيل حكومة جامعة تحترم التوازنات السياسية أو تشكيل حكومة أمر واقع أو الإبقاء على حالة المراوحة.

وأبدى تقديره لموقف الرئيس ميشال سليمان، موضحا انه لم يوافق على إخراج حكومة تحد كونه مؤتمنا على الدستور وحماية العيش المشترك والجميع يعتمد عليه في الحفاظ على التوازن بين القوى السياسية وهو الضمانة الاخيرة لانه اتى بتوافق جميع الفرقاء.

واعتبر ان تداعيات الازمة السورية ولاسيما التفجيرات التي حدثت اخيرا تستدعي من الجميع الجلوس الى طاولة الحوار مرحبا بنشر القوى الامنية في الضاحية الجنوبية وداعيا المجتمع اللبناني الى أن يتكاتف مع القوى الأمنية لحماية نفسه عبر التحلي بالوعي والحذر.