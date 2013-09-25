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تمرين عسكرى مشترك بين السعودية وبريطانيا

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تمرين عسكرى مشترك بين السعودية وبريطانيا تمرين عسكرى مشترك بين السعودية وبريطانيا

انطلقت اليوم الأربعاء، بالمنطقة الشمالية الغربية بالمملكة العربية فعاليات تمرين "التمساح الأحمر 3" بمشاركة وحدات من الصاعقة المظليين للقوات البرية السعودية، ومجموعة من قوات الكوماندوز البريطانية.

وقال اللواء الركن سعد بن عبدا لله القرنى قائد المنطقة الشمالية الغربية فى تصريح صحفى بثته وكالة الأنباء السعودى (و.ا.س) اليوم الأربعاء أن هذا التمرين هو أحد التمارين المخطط لها.

وكشف القرنى أن غدا الخميس سيشهد انطلاق تمرين "الصداقة" مع الجانب الأمريكى، وبعد ذلك مع الجانب الفرنسى، لافتا إلى أن هذه التمارين مخطط لها من السابق، حيث تسعى القوات المسلحة فى بلاده إلى الاستفادة من جميع جيوش العالم.

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مصر 365

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