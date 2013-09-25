قائد الجيش اللبنانى يدعو العسكريين لعدم التهاون مع العابثين بالأمن

نوه قائد الجيش اللبنانى العماد جان قهوجى بالانجازات اليومية التى تحققها الوحدات العسكرية فى مجال ضبط الأمن، وكشف الشبكات الإرهابية والقبض على عصابات الخطف ومرتكبى الجرائم المنظمة على أنواعها.

وأكد قهوجة، وجوب مضاعفة الجهود لطمأنة المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، لافتا إلى التدابير التى اتخذها الجيش أخيرا فى منطقة بيروت الكبرى والضاحية الجنوبية بالتعاون مع القوى الأمنية والأجهزة الرسمية المختصة.

وكان قائد الجيش، قد تفقد اليوم لواء المشاة السابع فى منطقة السعديات ومحيطها جنوب بيروت والتقى قيادته ووحداته المنتشرة واطلع على مهماته وأنشطته المختلفة ثم اجتمع بالضباط والعسكريين وأعطى توجيهاتها اللازمة.

وشدد على وجوب التدخل السريع والفاعل لمعالجة مختلف الحوادث الأمنية وعدم التهاون مع العابثين بالأمن إلى أى جهة انتموا، داعيا العسكريين إلى الجاهزية الدائمة والاستعداد لمواجهة التحديات والإخطار المحدقة بالوطن.