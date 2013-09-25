المسلمانى يطالب المصريين فى الخارج بتأسيس اللوبى المصرى العالمى

استقبل احمد المسلمانى المستشار الاعلامى لرئيس الجمهورية وفداً من اتحاد المصريين بالخارج من عدة دول.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان لها ان اعضاء الوفد طالب باقرار حق مزدوجى الجنسية فى ان يكونوا وزراء ونواباً لأنهم كاملي الوطنية، ويجب مُشاركتهم الكاملة في الإدارة والسياسة .. كما طالبوا بتأسيس آلية دائمة في رئاسة الجمهورية للتواصل الدائم.

وأعلن قادة الاتحادات المصرية في الخارج عن تنظيم احتفالات في مناسبة 6 أكتوبر لمواجهة أعداء الجيش والوطن الذين يريدون تشويه الذكرى.

من جهته قال المسلماني، إن الوجود المصري العالمي كبير وقوي، ولكنه مُتفرق مما يؤدي إلى ناتج عام ضعيف، وطالب الحضور بضرورة بحث آليات تأسيس لوبي مصري عالمي لا يخضع للإستقطابات الأيدولوجية الحادة، وإنما يتطلع إلى دعم الدولة المصرية والمصلحة الوطنية المصرية وإسم مصر عالياً.

ا.ش.ا