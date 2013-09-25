"التعليم" تحصل على 80 تأشيرة حج للعاملين بديوان الوزارة

أكد إبراهيم فراج مدير العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة حصلت على 80 تأشيرة حج للعاملين بديوان عام الوزارة.

وأضاف إبراهيم لـ"كايرو دار" أن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم وزع على الحجاج التأشيرات وتذاكر السفر وملابس الإحرام، وطلب منهم الدعاء له ولمصر وأن يحفظها الله للخروج من أزمتها.

وأوضح فراج أن الوزير أمر بالتسهيلات اللازمة لسفر الحجاج. وأشار إبراهيم إلى أن الوزارة تقدمت بطلب إلى وزارة التضامن للحصول على 150 تأشيرة حج للعام القادم، بسبب ارتفاع أعداد العاملين بالديون إلى 10 آلاف عامل.